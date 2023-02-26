Денис Шмигаль, фото: «Урядовий портал»

https://racurs.ua/ua/n180352-prymyrennya-z-rosiieu-ne-bude-nayblyjchi-sto-rokiv-shmygal.html

Ракурс

Примирення та співпраці між українцями та росіянами в найближчі сто років не буде.

Про це в інтерв’ю німецьку виданню Focus заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Примирення, співпраця — ні, не в найближчі сто років. росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою, — наголошує Шмигаль.

На думку Шмигаля, шляхом до роззброєння росії є такі кроки: санкції, відмова від співробітництва із рф, конфіскація російських активів та військова допомога Україні.

Минулий рік показав, що світ може дуже швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими. Поставка майже всіх видів важкого озброєння, а також підготовка українських пілотів означає, що є перспектива подальших кроків, — зазначив він.

Прем'єр наголошує, що поступки росії шляхом «компромісів» щодо територіальної цілісності України є неприйнятним способом завершення конфлікту як для української влади і суспільства, так і для Європи.

Єдиний компроміс — повне виведення російських військ з України в межах кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію, — наголосив він.

Також недопустимим варіантом припинення кровопролиття є «заморожування конфлікту».

Це лише зіграє на руку росії та призведе до ще однієї великої війни. Для нас це неприйнятно, — наголошує прем'єр.

Джерело: «Урядовий портал»