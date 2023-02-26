26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n180348-z-povernennyam-krymu-nastane-myr-v-ukrayini-upevnenyy-zelenskyy.html

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Український президент Володимир Зеленський впевнений, що з деокупацією Криму настане мир в Україні.

Про це глава держави заявив у День спротиву російській окупації Криму, який відзначають сьогодні, 26 лютого. Свою заяву президент опублікував у Telegram.

9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України, — йдеться у повідомленні.

У 2020 році Зеленський підписав указ «Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чи можливо цього року повернути Крим «фізичним шляхом», відповів, що «ми готові морально і готуємось технічно». Глава держави наголосив, що у майбутньому будуть «відповідні справедливі деокупаційні кроки».