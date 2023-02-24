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Ракурс
Чи можливо цього року повернути Крим «фізичним шляхом», пояснив президент

Чи можливо цього року повернути Крим «фізичним шляхом», пояснив президент

24 лют 2023, 19:46
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Президент України Володимир Зеленський відповів на питання про можливе повернення Криму у 2023 році.





На запитання, чи можливо цього року повернути Крим «фізичним шляхом», Зеленський відповів, що «ми готові морально і готуємось технічно».

Є військові кроки, ми до них готуємось, ми готові морально, ми готуємось технічно — зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу. Відправляємо людей на навчання, ми повинні бути готові. А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. Дай Боже, аби вони були вдалі, — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський 24 лютого зібрав у Києві велику прес-конференцію «Лютий. Рік незламності» з нагоди сумних роковин повномасштабного вторгнення росії в Україні.

Джерело: Ракурс


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