Возможно ли в этом году вернуть Крым «физическим путем», объяснил президент

https://racurs.ua/n180298-vozmojno-li-v-etom-godu-vernut-krym-fizicheskim-putem-obyasnil-prezident.html

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Президент України Володимир Зеленський відповів на питання про можливе повернення Криму у 2023 році.

На запитання, чи можливо цього року повернути Крим «фізичним шляхом», Зеленський відповів, що «ми готові морально і готуємось технічно».

Є військові кроки, ми до них готуємось, ми готові морально, ми готуємось технічно — зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу. Відправляємо людей на навчання, ми повинні бути готові. А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. Дай Боже, аби вони були вдалі, — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський 24 лютого зібрав у Києві велику прес-конференцію «Лютий. Рік незламності» з нагоди сумних роковин повномасштабного вторгнення росії в Україні.