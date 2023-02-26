росія завезла до Криму строковиків для будівництва фортифікацій. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/ua/n180344-rosiya-zavezla-do-krymu-strokovykiv-dlya-budivnyctva-fortyfikaciy-genshtab.html

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Обороняти тимчасово окупований Крим готується російська федерація.

Так, на півострові активно проводять будівництво фортифікацій. З цією метою із Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців строкової служби, які копають окопи. Про це 26 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

А керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що на окупованому півострові збільшилася військова присутність ворога, бо Україна активно готується до звільнення своїх територій.

Нагадаємо, державний секретар США Ентон Блінкен заявив, що американська влада наразі бачить схід України пріоритетним напрямком контрнаступу ЗСУ. Однак у Вашингтоні не вважають мудрим рішенням повертати Крим військовим шляхом на даному етапі війни.