Рашисты несут значительные потери в боях за Бахмут, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n180353-rashisty-ejednevno-teryaut-pod-bahmutom-po-500-ubityh-reznikov.html

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Російські війська вже розпочали свій «великий наступ» на Донбасі й щодня зазнають значних втрат.

Про це в інтерв’ю виданню La Repubblica заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми називаємо це «повзучим наступом», тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі «вагнерівців» або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі, — наголосив він.

За словами Резнікова, таку тактику рашисти, зокрема, застосовують у Бахмуті.

Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених, — наголошує міністр.

Він зазначив, що Бахмут є опорним пунктом, оборона якого зменшує можливості противника для наступу.

Джерело: «РБК-Україна»