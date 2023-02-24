ЗМІ підтвердили загибель 15 тис. московитів в Україні, але навіть це більше, ніж втрати СРСР в Афганістані

https://racurs.ua/ua/n180284-zmi-pidtverdyly-zagybel-15-tys-moskovytiv-v-ukrayini-ale-navit-ce-bilshe-nij-vtraty-srsr.html

Ракурс

Російські журналісти з ВВС та «Медиазона» і волонтери змогли підтвердити загибель в Україні 15 тис. 136 росіян. Це дані за рік війни з відкритих джерел, які підтверджуються публічно.

Серед цієї кількості загиблих понад 1 тис. 200 мобілізованих, понад 1 тис. 300 ув’язнених, понад 1 тис. 800 офіцерів, а також 199 офіцерів вищого рангу — підполковники, полковники та генерали. Журналісти зазначають, що реальна кількість загиблих значно вища, але й ці втрати більші за офіційні оцінки полеглих за час Афганської війни.

На початку лютого повідомлялося, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україні загинуло майже 20 російських генералів. Це оцінки розвідки Японії у співпраці зі США та Європою.

Як зазначає «Медіазона», за рік вторгнення росія втратила більше росіян, ніж Радянський Союз за час Афганської війни, де, за офіційними оцінками, загинула 15 тис. 51 людина.

Журналісти, які ведуть поіменний список росіян, які загинули на війні, наголосили, що реальний рівень втрат значно вищий, оскільки ці дані враховує лише ті випадки, які підтверджуються публічно.

Міноборони рф за час війни тричі повідомляло про свої втрати, востаннє — у вересні 2022 року. Тоді російська сторона стверджувала, що загинуло 5 тис. 937 російських військовослужбовців.

У Генштабі ЗСУ, який щодня підраховує російські втрати, повідомили вранці 24 лютого, що за рік повномасштабного російського вторгнення «ліквідовано» 146 тис. 820 росіян.