евгений пригожин допустил падение фронта к границам рф. Фото:

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Відступ російських окупантів від Бахмута призведе до падіння фронту до кордонів країни-агресора.

Якщо найманці приватної військової компанії «Вагнер» відступлять від Бахмута, то це призведе до руйнування усього фронту. Про це заявив глава ПВК й так званий кухар путіна євген пригожин, який ввечері 4 березня опублікував відповідне відеозвернення.

Якщо ПВК «Вагнер» відступить від Бахмута, то весь фронт посиплеться… Якщо ПВК «Вагнер» зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може і далі посиплеться, — зазначив воєнний злочинець.

Також керівник «вагнерівців» поскаржився на те, що у поразці на війні москва звинуватить його підопічних. На його думку, відступ найманців від міста спричинить «ефект пружини», а Збройні сили України з усіх боків прорвуться на територію самопроголошеної Луганської народної республіки, звільнять Луганськ і Сорокине, а після цього вийдуть до російського кордону.

Кухар путіна не виключає, що українська армія зможе звільнити окупований росією Крим. Тому він обурюється, що міністерство оборони рф не дає їм боєприпаси та ув’язнених.

Нагадаємо, зараз ЗСУ контролюють ситуацію в Бахмуті, але командування відзначає, що обставини стають дедалі складнішими, а ПВК «Вагнер» залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі. Однак аналітики ISW заявляють, що окупаційна армія найближчим часом не зможе оточити чи захопити Бахмут.