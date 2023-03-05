Війська рф не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут, вважають в ISW. Фото:

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Війська російської федерації продовжують наступати поблизу Бахмута.

Однак окупаційна армія найближчим часом не зможе оточити чи захопити місто. Так, 4 березня ворог провів одну обмежену атаку та вкотре зазнав невдачі. ЗСУ контролюють ситуацію в Бахмуті, але командування відзначає, що обставини стають дедалі складнішими, а ПВК «Вагнер» залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі. Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що загарбники постійно намагаються штурмувати, але це не означає, що їм найближчим часом вдасться оточити Бахмут чи тим більше захопити місто.

На думку аналітиків, Сили оборони надалі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, а навіть якщо раптом вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано й точно не потраплять в оточення.

Також у звіті йдеться про те, що ворог зазнає значних втрат під час просування у районі Бахмута.

Оцінка українців стосовно того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їхніх поточних позицій, збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення, ймовірно, керуватиме рішенням залишитися або відступити, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у командуванні ЗСУ заявили, що ворог поставив собі за пріоритетну ціль взяти місто, але командування Сил оборони та військові роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу.