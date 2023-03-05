Пожар на железнодорожном вокзале Купянска. Фото: ГСЧС

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Місто Куп’янськ Харківської області у неділю, 5 березня, знову було обстріляне російськими військами.

Після нічних обстрілів у будівлі місцевого залізничного вокзалу розпочалася пожежа. Площа пожежі склала близько 50 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу о 8.45. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Facebook, що вчора після 23:00 внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше п’ять житлових будинків та господарчі споруди. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Також обстрілами пошкоджено будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Нагадаємо, 4 березня армія росії активно обстрілювала Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог гатив із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, пошкодив приватні будинки, готель та господарські споруди. Внаслідок обстрілів загинули 57-річна жінка та 68-річний чоловік.