Залужный и Сырский выступили за продолжение обороны Бахмута

https://racurs.ua/n180616-zalujnyy-i-syrskiy-vystupili-za-prodoljenie-oborony-bahmuta.html

Ракурс

Генерали Валерій Залужний та Олександр Сирський виступили за продовження оборони Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.

Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті, — повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Раніше німецьке видання Bild написало, що між президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним буцімто виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут. Воно посилається на свої джерела у політичному керівництві Києва.

Залужний вже кілька тижнів тому, за словами німецького таблоїда, нібито рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань, — йдеться у публікації.

Українські військові не пішли з Бахмуту! Місто тримається! Попри те, що росіяни намагаються оточити місто, українські військові чинять окупантам відчайдушний супротив, — повідомили у 93 бригаді «Холодний Яр» і оприлюднили відео боїв за місто.

Безстрашні танкісти 93 бригади виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.