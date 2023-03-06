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Ракурс
Дрон-камикадзе залетел в открытый люк российского танка

Дрон-камикадзе залетел в открытый люк российского танка (ВИДЕО)

6 мар 2023, 19:44
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Батальйон К-2 54 омбр показав ювелірну роботу оператора свого дрона-камікадзе. На дорозі Соледар-Сіверськ українським бійцям вдалося влучити у відкритий люк російського танку.





У коментарі до відео, опублікованого на офіційних ресурсах 54 бригади, повідомляється, що влучити у танк було надскладним завданням. На той момент у дрону закінчувався заряд батареї, а відстань до цілі була досить далекою.

Утім, ураження цілі відбулося. Оператори звернули увагу, що «бонусом» стала голова росіянина, яка стирчала з люка. Відео закінчується у момент зіткнення дрону-камікадзе з танком. Бійці К-2 зазначають, що танк надовго виведено з ладу — він потребує ремонту, а командир його екіпажу ліквідований.

Источник: Ракурс


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