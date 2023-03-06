Расстрел военнопленного — появилась реакция СБУ и омбудсмена

https://racurs.ua/n180628-rasstrel-voennoplennogo-poyavilas-reakciya-sbu-i-ombudsmena.html

Ракурс

СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розпочинає розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини.

Воно стосується відео, яке сьогодні з’явилось у мережі та викликало великий суспільний резонанс.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на відео ймовірного розстрілу українського військового, який потрапив у російський полон.

Він заявив, що відправив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з інших країн.

Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова «Слава Україні» викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють. Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти, — зазначив омбудсмен.

Лубінець назвав розстріл українського військовослужбовця порушенням Женевських конвенцій.