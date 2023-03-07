Кассетные боеприпасы попросила Украина в США для обороны востока

Кассетные боеприпасы попросила Украину в США для обороны востока

https://racurs.ua/n180635-kassetnye-boepripasy-poprosila-ukraina-v-ssha-dlya-oborony-vostoka.html

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Україна попросила США поставити касетні боєприпаси MK-20 (CBU-100), щоб скидати їх із безпілотників на російські війська.

Про це агентству Reuters розповіли члени Комітету збройних сил Палати представників США Джейсон Кроу та Адам Сміта.

За словами Сміта, українські військові вважають, що подібні заряди мають «найкращу бронебійну здатність», ніж наявні зараз на озброєнні ЗСУ.

Американські чиновники стверджують, що українська влада закликала представників США на Мюнхенській конференції з безпеки переконати Білий дім схвалити постачання.

Туреччина, США, Україна та росія не ратифікували Конвенцію щодо касетних боєприпасів. Цей міжнародний договір, ухвалений у 2010 році, забороняє їх використання, передачу та накопичення.

Використання таких боєприпасів може ускладнити проблему з розмінуванням територій України в майбутньому. Касетні снаряди несуть безліч самостійних дрібніших вибухових пристроїв, що вражають значні площі. При цьому кілька таких зарядів не розривається і ще багато років може становити небезпеку для мирного населення.