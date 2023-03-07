Patriot уже в Украине – министр обороны Польши

https://racurs.ua/n180647-patriot-uje-v-ukraine-ministr-oborony-polshi.html

Ракурс

Перші батареї системи ППО Patriot вже в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot та перші танки Leopard, серед іншого, вже досягли України, — заявив Блащак.

Польський міністр повідомив про надходження нових систем ППО в інтерв’ю іспанській газеті La Razоn Ніяких інших деталей він не розкрив.

Батарея Patriot, як правило, складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети.

28 лютого у Пентагоні розповіли, що американські інструктори навчили вже понад 4 тис. бійців ЗСУ.

Про це повідомив членам комітету Палати представників США зі збройних сил представник об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант Дуглас Сімс II.

За його словами, підготовка, яка суттєво підвищила бойовий рівень бійців ЗСУ, ведеться як у Європі, так і на території самих США, де в Оклахомі українців навчають поводження з ракетними комплексами Patriot.

Американські військові незабаром закінчать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot, — заявив Сімс. — Я впевнений, що українці пустять в дію батарею Patriot так само вміло, як вони користуються своїми нинішніми системами ППО.

Patriot — далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 км.

Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме бомбардувальники ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога.

Основними перевагами системи є висока швидкість приведення в бойову готовність та здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно.