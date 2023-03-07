Подозреваемым в измене в Очакове оказался народный герой Украины, экс-командир центра ССО

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Затриманим агентом рф з Очакова виявився Едуард Шевченко — народний герой України та колишній командир 73 центру Сил спеціальних операцій (ССО). Про це 7 березня повідомив миколаївський активіст, історик та тероборонівець Ілля Зелінський.

У 2019 році він став довіреною особою миколаївського регіонала Ігоря Дятлова. Останній очолював Миколаївську облраду до 2014, а з 2015 — ватну фракцію у міській раді.

Підозрюваний у зраді є лицарем ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів. Крім того, має орден «За мужність».

Про те, що затриманим російським агентом в Очакові виявився радник мера, колишній командувач 73 морського центру спецоперацій Едуард Шевченко, повідомляють й джерела видання «Бабель» у правоохоронних органах.

Шевченко пройшов бої за Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве. Він є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. Також має орден «За мужність».

Історія питання

7 березня в СБУ та ОГП заявили, що виявили зрадника, який намагався завербувати мера Очакова.

Місто очолює Сергій Бичков, який переміг на виборах у 2019 році і йшов від «Слуги народу». Він фактично керував містом з 2015 року.

У січні цього року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім припускав, що Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина». Про це він розповів у коментарі кореспонденту «НикВести».

За 11 місяців війни обраний міський голова Очакова Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков.

Не можу замість нього відповідати, це ж місцеве самоврядування і люди його обрали. Але ми з ним співпрацюємо. У мене є заявки (на будівельні матеріали, — прим.) від нього, які ми закриваємо. Те що, виступає заступник, напевно, це така (мовчазна, — прим.) людина. Мені все одно. Ми все одно будемо направляти на місто допомогу і співпрацювати з мером, який зараз там є, — прокоментував Кім.

Раніше повідомлялося, що в Очакові внаслідок потужного вибуху пошкоджено понад 5 тис. будинків. Місто у січні постраждало від потужного вибуху, у ньому майже не залишилося будівельних матеріалів для відновлення і ремонту пошкоджених будинків.

9 січня Очаків зазнав сильного обстрілу. Обстріл був настільки сильним, що вибухову хвилю відчули жителі Миколаєва. Внаслідок обстрілу Очакова пошкоджено близько 50 об'єктів. Почали надходити повідомлення про постраждалих, серед яких діти. Деяких госпіталізували до лікарень Миколаєва.