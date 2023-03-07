Воины ВСУ продемонстрировали, как сейчас живет Бахмут

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Українські воїни показали, як зараз живе Бахмут. Внаслідок контрнаступу Збройним силам України вдалося відкинути російські війська від останнього головного шосе, що веде до Бахмута. Це дозволило зберегти лінію постачання та шлях відходу на випадок, якщо буде ухвалено рішення про відступ із міста.

Україна використовує Бахмут як поле для знищення значної кількості новомобілізованих російських солдатів та «вагнерівців». В американському «Інституті вивчення війни» переконані, що у битві за Бахмут росія може втратити найкращі підрозділи «вагнерівців» й найефективніші штурмові загони.

Відеозапис оприлюднив 7 березня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, 6 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов’язково означатиме відновлення москвою динаміку своїх військових зусиль.