Генсек ООН едет в Украину

https://racurs.ua/n180663-gensek-oon-edet-v-ukrainu.html

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш 8 березня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Гутерреш приїде до Києва у середу, щоб обговорити продовження «зернової угоди».

Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України, — цитує Reuters заяву речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

Він додав, що Гутерреш обговорить продовження зернової угоди «в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях».

Генсек ООН має повернутися в Нью-Йорк у четвер. Це буде третій його візит до України за останній рік.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що «зернова угода» буде продовжена після 20 березня 2023 року.

Торік у Стамбулі ООН і Туреччина домовилися про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.