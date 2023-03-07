Ракурсhttps://racurs.ua/
Генсек ООН їде в Україну
Генсек ООН їде в Українуhttps://racurs.ua/ua/n180663-gensek-oon-yide-v-ukrayinu.htmlРакурс
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш 8 березня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Гутерреш приїде до Києва у середу, щоб обговорити продовження «зернової угоди».
Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України, — цитує Reuters заяву речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.
Він додав, що Гутерреш обговорить продовження зернової угоди «в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях».
Генсек ООН має повернутися в Нью-Йорк у четвер. Це буде третій його візит до України за останній рік.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що «зернова угода» буде продовжена після 20 березня 2023 року.
Торік у Стамбулі ООН і Туреччина домовилися про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
.