У Зеленского жестко ответили на обвинения лукашенко

https://racurs.ua/n180666-u-zelenskogo-jestko-otvetili-na-obvineniya-lukashenko.html

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Офіс президента України відреагував на антиукраїнську риторику білоруського диктатора олександра лукашенка порадою «чіткіше формулювати думки». Про це у Твіттері написав радник голови ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт — це коли з території білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії — коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-коригувальнику А-50 — антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами, — написав Подоляк.

Лукашенко 7 березня звинуватив Володимира Зеленського у причетності до атаки на аеродром Мачулищі біля Мінська, де розташовується бойова й розвідувальна авіація армії рф, оскільки «такі операції не здійснюються без погодження з керівником країни».

Нагадаємо, 26 лютого Telegram-канал об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Внаслідок двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака. Літак А-50 забезпечує картину повітряного простору й злагодженість дій російських винищувачів під час авіаоперацій.