россия потеряла в Украине более 155 тыс. оккупантов. Фото:

https://racurs.ua/n180682-voennye-poteri-rossii-v-voyne-s-ukrainoy-prevysili-155-tys-okkupantov.html

Ракурс

Російські збройні сили в Україні втратили близько 155 тис. 530 солдатів, офіцерів та найманців.

За добу були ліквідовані 700 ворогів. Також українські військові знищили чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та сім автомобілів. Також було збито три безпілотники ворога. Про це 8 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 155 тис. 530 (+700) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 436 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 723 (+9) од,

артилерійських систем — 2 тис. 463 (+7) од,

РСЗВ — 488 (+0) од,

засоби ППО — 253 (+0) од,

літаків — 303 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного — 2 тис. 98 (+3),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 330 (+7) од,

спеціальна техніка — 236 (+0).

Нагадаємо, CNN із посиланням на розвідку НАТО повідомило, що в боях за Бахмут росіяни втрачають у пʼять разів більше солдатів, ніж українська армія. Попри таке співвідношення, Україна теж зазнає серйозних втрат під час захисту міста.