Росіяни втратили під Бахмутом у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники\

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За даними розвідки НАТО, у боях за Бахмут росіяни втрачають у пʼять разів більше солдатів, ніж українська армія. Попри таке співвідношення, Україна теж зазнає серйозних втрат під час захисту міста.

Про це повідомляє CNN із посиланням на військового чиновника НАТО, ознайомленого з даними розвідки Північноатлантичного альянсу.

Водночас в українському військово-політичному керівництві вважають операцію з оборони Бахмуту суперуспішною, оскільки росіяни втрачають дуже велику кількість сил і не можуть наступати на інших напрямках.

Оскільки чиновникам альянсу заборонено обговорювати інформацію розвідки, джерело телеканалу говорило на умовах анонімності.

Нагадуємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що співвідношення втрат на Бахмутському напрямку — 1 до 7.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, під час оборони міста українські військові знищують найбільш боєздатне угруповання росіян та виграють час на підготовку десятків тисяч бійців для майбутнього контрнаступу.

6 березня Данілов після засідання Ставки повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але про оточення міста росіянами не йдеться.