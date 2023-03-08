Армия рф уже не знает, на каком направлении наступать, отмечает разведка Великобритании. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n180687-armiya-rf-ne-znaet-na-kakom-napravlenii-nastupat-britanskaya-razvedka.html

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Армія країни-агресора рф вже не знає, на якому напрямку наступати.

Упродовж трьох місяців окупанти марно намагалися штурмувати Вугледар, але зараз у москві дуже добре обмізковують, чи варто робити це ще раз. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

У зведенні британської розвідки зазначають, 4 березня міноборони рф опублікувало відео рідкісного приїзду в Україну міністра сергія шойгу. Британці припускають, що таким чином він намагався відповісти на те, що власник ПВК «Вагнер» євген пригожин відвідує своїх бійців на передовій.

Повідомляється, що єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник рустам мурадов, який відповідає Вугледарський сектор Донецької області, де за останні три місяці кілька штурмів не мали успіху.

Ще донедавна у москві командування зс рф розглядало прорив у районі Вугледар як ключовий спосіб досягнення важливого в оперативному відношенні прориву позицій України. Однак зараз воєначальники країни-агресора зіткнулися з дилемою, чи штурмувати ще раз Вугледар, чи підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної.

Нагадаємо, через невдалі штурми українського міста Вугледар на Донбасі між політичним та військовим керівництвом російської федерації назріває конфлікт. Саме на цьому напрямку армія країни-агресора зазначала колосальних втрат.