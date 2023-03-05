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Між політичним та військовим керівництвом рф назріває конфлікт через Вугледар
Між політичним та військовим керівництвом рф назріває конфлікт через Вугледарhttps://racurs.ua/ua/n180596-mij-politychnym-ta-viyskovym-kerivnyctvom-rf-nazrivaie-konflikt-cherez-vugledar.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ заявляє про ймовірний конфлікт у вищому військовому керівництві рф через значні втрати окупантів та відсутність досягнень на фронті. Головна увага московитів — невдалому штурму українського Вугледара.
У вищому військовому керівництві рф назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року президент рф присвоїв командуючому східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про «успіхи» 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз міністр оборони рф сергій шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 5 березня.
Про те, що російські «добровольчі» загони відмовляються воювати в Україні, командування застосовує щодо них каральні та примусові заходи, раніше розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За словами Маляр, подібна ситуація спостерігається у розташуванні 155-ої окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф, яка відома своїм провалом під Вугледаром.
Інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника. Зокрема, приданий на посилення 155-ої ОБМП Тихоокеанського флоту рф добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника, — повідомила Маляр.
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