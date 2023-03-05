Між політичним та військовим керівництвом рф назріває конфлікт через Вугледар

https://racurs.ua/ua/n180596-mij-politychnym-ta-viyskovym-kerivnyctvom-rf-nazrivaie-konflikt-cherez-vugledar.html

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Генштаб ЗСУ заявляє про ймовірний конфлікт у вищому військовому керівництві рф через значні втрати окупантів та відсутність досягнень на фронті. Головна увага московитів — невдалому штурму українського Вугледара.

У вищому військовому керівництві рф назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року президент рф присвоїв командуючому східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про «успіхи» 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз міністр оборони рф сергій шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 5 березня.

Про те, що російські «добровольчі» загони відмовляються воювати в Україні, командування застосовує щодо них каральні та примусові заходи, раніше розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.