Иран тайно передал рф боеприпасы. Фото: Sky News

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація отримала від Ірану велику кількість боєприпасів.

Тегеран таємно передав російській армії сотні тисяч куль, ракет і мінометних снарядів. Два вантажні судна з військовим товаром під прапором рф вийшли з іранського порту в січні, прямуючи до росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 млн куль і близько 300 тис. снарядів для РСЗВ та мінометів. За цей товар москва заплатила готівкою. Про це повідомляє Sky News.

Журналісти пишуть, що ці судна носять назви Musa Jalil і Begey. Один із цих кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший — приблизно 12 січня. Обидва перевезли близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю.

Морський трекер MarineTraffic ці кораблі в іранському порту Амірабад в Каспійському морі 9 січня, а 12 січня Begey та Musa Jalil зробили зупинку поблизу берегів Туркменістану, а вже потім відправилися в порт російської Астрахані. Там вони залишалися кілька днів до виходу 3 лютого.

Залишається невідомим, до якого російського порту зрештою прибули кораблі з боєприпасами. Однак вони прямували до рф через Каспійське море.

Нагадаємо, британське видання The Guardian повідомило, що у 2022 році Іран передав російській федерації партію дронів-камікадзе, які розраховані на багаторазове використання та після удару вони повертаються на базу.

Джерело: Sky News