NASA опубликовало уникальные фото с Марса, фото: NASA

https://racurs.ua/n180697-unikalnoe-foto-zakata-na-marse-sdelal-zond-nasa.html

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NASA опублікувало унікальне фото сонячних променів, які пробиваються крізь хмари на вечірньому Марсі.

Знімок був зроблений зондом Curiosity ввечері 2 лютого. Про це повідомляється на сайті NASA.

У момент фотознімку, Сонце опустилося за горизонт й промені його світла світили хмари.

Це був перший раз, коли сонячні промені можна було так чітко побачити на Марсі, — наголошують у NASA.

У космічному агентстві наголошують, що марсіанські заходи Сонця надзвичайно примхливі. Цей знімок було зроблено під час новітнього дослідження марсоходом сутінкових хмар, що ґрунтується на більш раніших спостереженнях зонда за сріблястими хмарами Марса.

У той час як більшість марсіанських хмар ширяють над землею на висоті не більше 60 км і складаються з водяного льоду, хмари на останніх знімках здаються на більшій висоті, де особливо холодно. Це означає, що ці хмари складаються з вуглекислого газу, або сухого льоду, — зазначають у NASA.

Також NASA опублікувало ще один знімок, зроблений Curiosity 27 січня. На ньому можна побачити різнокольорову хмару у формі пір’я.