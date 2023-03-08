Протесты в Грузии, скриншот видео

https://racurs.ua/n180704-protesty-v-gruzii-vozobnovilis-mitinguuschie-ocepili-parlament-video.html

Ракурс

У Грузії мітингувальники після невиконання владою вимог щодо відкликання із парламенту скандального законопроекту про іноагентів та звільнення всіх затриманих в ході сутичок із силовиками на вчорашній акції, почали оточувати парламент.

У планах мітингувальників — блокувати роботу парламенту, оточивши його живим ланцюгом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, мітингувальники намагаються відкрити ворота до парламенту, за якими перебуває озброєний щитами спецназ.

Водночас силовики у відповідь застосували проти мітингувальників водомети.

Нагадаємо, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе нещодавно заявив, що Євромайдан нібито приніс в Україну війну та окупацію частини територій.