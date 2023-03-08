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Ракурс
Протести в Грузії, скріншот відео

Протести в Грузії поновилися — мітингувальники оточили парламент (ВІДЕО)

8 бер 2023, 21:09
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У Грузії мітингувальники після невиконання владою вимог щодо відкликання із парламенту скандального законопроекту про іноагентів та звільнення всіх затриманих в ході сутичок із силовиками на вчорашній акції, почали оточувати парламент.





У планах мітингувальників — блокувати роботу парламенту, оточивши його живим ланцюгом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, мітингувальники намагаються відкрити ворота до парламенту, за якими перебуває озброєний щитами спецназ.

Водночас силовики у відповідь застосували проти мітингувальників водомети.

Нагадаємо, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе нещодавно заявив, що Євромайдан нібито приніс в Україну війну та окупацію частини територій.

Джерело: Ракурс


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