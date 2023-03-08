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Протести в Грузії, скріншот відео
Протести в Грузії поновилися — мітингувальники оточили парламент (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180704-protesty-v-gruziyi-ponovylysya-mitynguvalnyky-otochyly-parlament-video.htmlРакурс
У Грузії мітингувальники після невиконання владою вимог щодо відкликання із парламенту скандального законопроекту про іноагентів та звільнення всіх затриманих в ході сутичок із силовиками на вчорашній акції, почали оточувати парламент.
У планах мітингувальників — блокувати роботу парламенту, оточивши його живим ланцюгом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зокрема, мітингувальники намагаються відкрити ворота до парламенту, за якими перебуває озброєний щитами спецназ.
Водночас силовики у відповідь застосували проти мітингувальників водомети.
Нагадаємо, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе нещодавно заявив, що Євромайдан нібито приніс в Україну війну та окупацію частини територій.
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