Россияне атаковали три тепловых электростанции

https://racurs.ua/n180708-rossiyane-atakovali-tri-teplovyh-elektrostancii.html

Ракурс

Російські виродки у ніч проти 9 березня атакували три теплових електростанції, які належать до групи ДТЕК Енерго.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, повідомили у ДТЕК.

Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.

Нагадаємо, через масовану ракетну атаку в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення світла.