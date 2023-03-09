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Ракурс
Россияне атаковали три тепловых электростанции

Россияне атаковали три тепловых электростанции

9 мар 2023, 08:36
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Російські виродки у ніч проти 9 березня атакували три теплових електростанції, які належать до групи ДТЕК Енерго.





За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, повідомили у ДТЕК.

Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.

Нагадаємо, через масовану ракетну атаку в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення світла.

Крім того, Сьогодні вночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Источник: Ракурс


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