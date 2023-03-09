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Росіяни атакували три теплові електростанції
Росіяни атакували три теплові електростанціїhttps://racurs.ua/ua/n180708-rosiyany-atakuvaly-try-teplovi-elektrostanciyi.htmlРакурс
Російські виродки у ніч проти 9 березня атакували три теплових електростанції, які належать до групи ДТЕК Енерго.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, повідомили у ДТЕК.
Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.
Нагадаємо, через масовану ракетну атаку в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення світла.
Крім того, Сьогодні вночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
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