Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне ударили по Украине из всех калибров - Залужный рассказал о ночной ракетной атаке

Россияне ударили по Украине из всех калибров — Залужный рассказал о ночной ракетной атаке

9 мар 2023, 09:09
999

Росіяни вдарили по Україні з усіх калібрів у ніч проти 9 березня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про наслідки нічної атаки московитів і зброю, що використав ворог.





Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.

Рашисти загалом здійснили 81 пуск ракет різного базування:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;
  • вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Силами та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищили 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров