Россияне ударили по Украине из всех калибров - Залужный рассказал о ночной ракетной атаке

https://racurs.ua/n180711-rossiyane-udarili-po-ukraine-iz-vseh-kalibrov-zalujnyy-rasskazal-o-nochnoy-raketnoy-atake.html

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Росіяни вдарили по Україні з усіх калібрів у ніч проти 9 березня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про наслідки нічної атаки московитів і зброю, що використав ворог.

Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.

Рашисти загалом здійснили 81 пуск ракет різного базування:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;

вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Силами та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищили 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.