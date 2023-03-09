Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне ударили по Украине из всех калибров - Залужный рассказал о ночной ракетной атаке
Россияне ударили по Украине из всех калибров — Залужный рассказал о ночной ракетной атакеhttps://racurs.ua/n180711-rossiyane-udarili-po-ukraine-iz-vseh-kalibrov-zalujnyy-rasskazal-o-nochnoy-raketnoy-atake.htmlРакурс
Росіяни вдарили по Україні з усіх калібрів у ніч проти 9 березня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про наслідки нічної атаки московитів і зброю, що використав ворог.
Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.
Рашисти загалом здійснили 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;
- вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.
Силами та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищили 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.
Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...