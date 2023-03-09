Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вдарили по Україні з усіх калібрів - Залужний розповів про нічну атаку московитів
Росіяни вдарили по Україні з усіх калібрів — Залужний розповів про нічну атаку московитівhttps://racurs.ua/ua/n180711-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-z-usih-kalibriv-zalujnyy-rozpoviv-pro-nichnu-ataku-moskovytiv.htmlРакурс
Росіяни вдарили по Україні з усіх калібрів у ніч проти 9 березня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про наслідки нічної атаки московитів і зброю, що використав ворог.
Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.
Рашисти загалом здійснили 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;
- вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.
Силами та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищили 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.
Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...