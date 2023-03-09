По Києву вдарили «Кинджалами», ЗАЕС знеструмлена - наслідки нічного удару по Україні

https://racurs.ua/ua/n180707-po-kyievu-vdaryly-kyndjalamy-zaes-znestrumlena-na-lvivschyni-vluchannya-v-jytlovu-zonu.html

Ракурс

Рашисти бісяться і далі засипають Україну ракетами та «шахедами». У ніч проти 9 березня воєнні злочинці з боліт здійснили новий масований ракетний обстріл України.

У столиці тривога тривала майже 7 годин. За цей час рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння — починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет

Ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. За попередніми даними, в обʼєкт інфраструктури влучила аеробалістична ракета «Кинджал», — повідомив уранці начальник МВА Сергій Попко.

Ситуація у Києві станом на 7.30 така:

у Голосіївському районі є влучання в об'єкт інфраструктури;

у Святошинському районі уламками ракети поранені дві людини. Рештки ракети пошкодили автомобілі;

у столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії.

40% споживачів у Києві без опалення через екстрені відключення електроенергії, повідомив Кличко. Водопостачання працює у штатному режимі

Цієї ночі під час ракетної атаки над Одещиною ППО збила 6 ракет. Ще дев’ять збила над Миколаївщиною, повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Після нічного удару шахедами по Житомиру немає світла та води у більшості будинків, ситуація складна, повідомив міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, попередньо ніхто не постраждав. На об'єктах критичної інфраструктури запускатимуть генератори.

Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Остання лінія зв’язку окупованої АЕС з українською енергосистемою відключилася сьогодні вночі.

Станція перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

У Золочівському районі Львівської області російська ракета впала у житловій зоні — загинуло чотири людини. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про пожежу внаслідок удару. Загинули — двоє чоловіків і двоє жінок. Завали розбирають, під ними ще можуть бути люди.

Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. росія також атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти зафіксували у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві — постраждали.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

З артилерії ворог Бив по Нікопольщині — Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранені 28-річна жінка та 19-річний хлопець, повідомив голова ОВА Лисак.