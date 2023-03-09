Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Такой Кейт Миддлтон еще не видели – она побывала на военном полигоне Солсбери

Такой Кейт Миддлтон еще не видели — она побывала на военном полигоне Солсбери (ФОТО)

9 мар 2023, 09:48
999

Кейт Міддлтон побувала на військовому полігоні Солсбері у Великій Британії. Принцеса Уельська взяла участь у навчаннях, під час яких особисто «надавала медичну допомогу військовим».





На полігоні Солсбері також проводяться тренінги з розмінування для Збройних сил України.

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Як пише Daily Mail, Кейт Міддлтон взяла участь у навчаннях, під час яких особисто «надавала медичну допомогу військовим». Повідомляється, що принцеса вперше наклала джгут «на ногу пораненого, щоб зупинити сильну кровотечу». А також вона надала допомогу військовому «при кульовому пораненні у груди».

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Також принцеса Уельська пройшла інструктаж із противибухових засобів — навчань з розмінування, які Ірландська гвардія проводить для українських збройних сил, та ознайомилася з озброєнням, яке використовують військові.

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Кейт Міддлтон вперше завітала до Ірландської гвардії на своїй новій посаді почесного полковника — у грудні вона отримала своє перше призначення в армії, змінивши на цій посаді принца Вільяма.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров