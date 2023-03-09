Такой Кейт Миддлтон еще не видели – она побывала на военном полигоне Солсбери

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Кейт Міддлтон побувала на військовому полігоні Солсбері у Великій Британії. Принцеса Уельська взяла участь у навчаннях, під час яких особисто «надавала медичну допомогу військовим».

На полігоні Солсбері також проводяться тренінги з розмінування для Збройних сил України.

Як пише Daily Mail, Кейт Міддлтон взяла участь у навчаннях, під час яких особисто «надавала медичну допомогу військовим». Повідомляється, що принцеса вперше наклала джгут «на ногу пораненого, щоб зупинити сильну кровотечу». А також вона надала допомогу військовому «при кульовому пораненні у груди».

Також принцеса Уельська пройшла інструктаж із противибухових засобів — навчань з розмінування, які Ірландська гвардія проводить для українських збройних сил, та ознайомилася з озброєнням, яке використовують військові.

Кейт Міддлтон вперше завітала до Ірландської гвардії на своїй новій посаді почесного полковника — у грудні вона отримала своє перше призначення в армії, змінивши на цій посаді принца Вільяма.