Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили — вона побувала на військовому полігоні Солсбері (ФОТО)

9 бер 2023, 09:48
999

Кейт Міддлтон побувала на військовому полігоні Солсбері у Великій Британії. Принцеса Уельська взяла участь у навчаннях, під час яких особисто «надавала медичну допомогу військовим».





На полігоні Солсбері також проводяться тренінги з розмінування для Збройних сил України.

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Як пише Daily Mail, Кейт Міддлтон взяла участь у навчаннях, під час яких особисто «надавала медичну допомогу військовим». Повідомляється, що принцеса вперше наклала джгут «на ногу пораненого, щоб зупинити сильну кровотечу». А також вона надала допомогу військовому «при кульовому пораненні у груди».

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Також принцеса Уельська пройшла інструктаж із противибухових засобів — навчань з розмінування, які Ірландська гвардія проводить для українських збройних сил, та ознайомилася з озброєнням, яке використовують військові.

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Такої Кейт Міддлтон ще не бачили - вона побувала на військовому полігоні Солсбері

Кейт Міддлтон вперше завітала до Ірландської гвардії на своїй новій посаді почесного полковника — у грудні вона отримала своє перше призначення в армії, змінивши на цій посаді принца Вільяма.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів