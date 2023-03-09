Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ показала атаки украинских дронов-камикадзе.

Бойцы СБУ уничтожили российские ЗРК «Тор» и С-300 (ВИДЕО)

9 мар 2023, 18:48
999

Служба безпеки України нищить російських ворогів, як в тлу, так і на фронті.





Зокрема, на одному з напрямків спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російську техніку. На металобрухт перетворили російські зенітно-ракетні комплекси «ТОР М2» та «С-300ВМ». Про це 9 березня повідомили в прес-центрі СБ України.

У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати — щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! — зазначили в спецслужбі.

У соцмережах СБУ оприлюднило відео ліквідації ворожих одиниць. На кадрах можна побачити, як після влучань дронів-камікадзе яскраво палає техніка окупантів.

Нагадаємо, 8 березня спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» та виклали в мережу відповідне відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров