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Ракурс
СБУ показала атаки українських дронів-камікадзе.

Бійці СБУ знищили російські ЗРК «Тор» та С-300 (ВІДЕО)

9 бер 2023, 18:48
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Служба безпеки України нищить російських ворогів, як в тлу, так і на фронті.





Зокрема, на одному з напрямків спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російську техніку. На металобрухт перетворили російські зенітно-ракетні комплекси «ТОР М2» та «С-300ВМ». Про це 9 березня повідомили в прес-центрі СБ України.

У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати — щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! — зазначили в спецслужбі.

У соцмережах СБУ оприлюднило відео ліквідації ворожих одиниць. На кадрах можна побачити, як після влучань дронів-камікадзе яскраво палає техніка окупантів.

Нагадаємо, 8 березня спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» та виклали в мережу відповідне відео.

Джерело: Ракурс


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