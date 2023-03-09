СБУ показала атаки українських дронів-камікадзе.

https://racurs.ua/ua/n180735-biyci-sbu-znyschyly-rosiyski-zrk-tor-ta-s-300-video.html

Ракурс

Служба безпеки України нищить російських ворогів, як в тлу, так і на фронті.

Зокрема, на одному з напрямків спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російську техніку. На металобрухт перетворили російські зенітно-ракетні комплекси «ТОР М2» та «С-300ВМ». Про це 9 березня повідомили в прес-центрі СБ України.

У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати — щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! — зазначили в спецслужбі.

У соцмережах СБУ оприлюднило відео ліквідації ворожих одиниць. На кадрах можна побачити, як після влучань дронів-камікадзе яскраво палає техніка окупантів.

Нагадаємо, 8 березня спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» та виклали в мережу відповідне відео.