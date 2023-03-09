США ввели санкции против китайских компаний из-за иранских дронов. Фото:

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Сполучені Штати Америки ввели санкції проти низки китайських компаній, які підтримують іранську програму створення безпілотників.

Під санкціями опинилися п’ять компаній з КНР та одна фізична особа, які підтримують Іран. Мережа цих компаній знаходиться в Китаї і займається продажем і постачанням аерокосмічних компонентів, у тому числі тих, які можуть бути використані для дронів. Компанії, які опинилися в санаційному списку, допомагали Тегерану у розробці БПЛА-камікадзе Shahed-136. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів США.

Заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон заявив, що Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, оскільки росія регулярно застосовує іранські дрони для ударів по Україні.

Нельсон додав, що Вашингтон і надалі буде націлений на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають країні-агресору ударні дрони.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки заявляли, що компанії з США, Канади, Швейцарії, Бельгії та Великої Британії продовжують виготовляти чипи для російських ракет. Агресор купує електроніку з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.