Компанії зі США, Швейцарії і Канади виготовляють чипи для ракет рф — ГУР

https://racurs.ua/ua/n177146-kompaniyi-zi-ssha-shveycariyi-i-kanady-vygotovlyaut-chypy-dlya-raket-rf-gur.html

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Іноземні компанії продовжують виготовляти чипи для російських ракет. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, за даними ГУР, росія продовжує купувати мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.

Українська розвідка наголошує, що російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет росія використовує власну розробку ГЛОНАСС (аналог GPS), який залежить від мікрочипів іноземного виробництва. Ці чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

ГУР Міноборони оприлюднило перелік іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Британія).

Іноземні чипи застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники «Орлан-10» та Shahed-136, РСЗВ «Торнадо-С» та «Смерч», ракети «Іскандер», «Калібр» та «Кинджал», а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.