Расстрелянный оккупантами украинский герой. Фото: СтопКор

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Ім’я розстріляного рашистами українського військового, відео з яким нещодавно з’явилося в мережі, остаточно не встановлено.

Нині тривають експертизи, щоб остаточно верифікувати ім’я розстріляного військового. Результат суспільству повідомив генеральний Андрій Костін або глава Служби безпеки України Василь Малюк. Про це 9 березня під час спілкування з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, 6 березня у соціальних мережах з’явилося відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон до окупантів, каже: «Слава Україні». Після цього рашисти розстрілюють його з автоматів.

Згодом 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що загиблий герой на відео — їхній боєць Тимофій Шадура. Однак у Міністерстві оборони уточнили, що це попередня інформація і точна особо загиблого все ще встановлюється.

А регіональне управління сил Територіальної оборони «Північ» ЗСУ повідомило, що розстріляним бійцем був боєць 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Нагадаємо, Служба безпеки України СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини.

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відправив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з інших країн.