870 россиян, самолет, 12 артсистем и средств ПВО уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n180748-870-rossiyan-samolet-12-artsistem-i-sredstv-pvo-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab.html

Ракурс

Втрати росії за час повномасштабного вторгнення станом на 10 березня складають 156 тис. 990 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу воїни ЗСУ знищили 870 російських окупантів.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 156 тис. 990 (+870 осіб ліквідовано за добу);

танків — 3448 (+7 од. за добу);

бойових броньованих машин — 6742 (+6 од.);

артилерійських систем — 2475 (+10 од.);

РСЗВ — 491 (+3 од.);

засоби ППО — 256 (+2 од.);

літаків — 304 (+1);

гелікоптерів — 289;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2107 (+9);

крилаті ракети — 907 (+34);

кораблі /катери — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5337 (+6 од.);

спеціальна техніка — 240 (+3 од.).

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ЗСУ 9 березня відбили 102 атаки російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.