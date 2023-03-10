Почему россия атаковала «Кинжалами» Украину, объяснили в ISW

https://racurs.ua/n180749-pochemu-rossiya-atakovala-kinjalami-ukrainu-obyasnili-v-isw.html

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Мету ракетної атаки «Кинджалами» рф пояснили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW). Росія 9 березня завдала найбільшого ракетного удару по Україні цьогоріч, ймовірно, лише для досягнення цілей кремлівської пропаганди на внутрішньому рівні.

В ISW переконані, що попри руйнування і жертви, ця атака не підірве волю українців до боротьби проти воєнних злочинців рф. Також цей масований удар жодним чином не здатен покращити позиції ворожих російських військ на передовій.

Аналітики ISW вважають, що кремль навмисно запустив ракети, які українська ППО не може перехопити, щоб досягти результату в російському інформаційному просторі.

Ймовірно, путін використав дефіцитні ракети у переважно безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які закликали його помститися за «інцидент» у Брянській області 2 березня. Крім того, російські воєнкори та пропагандисти критикували російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла «заморозити» Україну взимку, вказали в ISW.