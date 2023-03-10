Во время обстрела Украины 9 марта рашисты использовали ракеты, которые смогли произвести за месяц - ГУР

https://racurs.ua/n180768-vo-vremya-obstrela-ukrainy-9-marta-rashisty-ispolzovali-rakety-kotorye-smogli-izgotovit.html

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Під час ракетного обстрілу України 9 березня росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць.

Про це заявив на брифінгу 10 березня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори, — сказав Юсов.

Російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь «критично низькі», й інтервал між обстрілами пов’язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

Водночас він зауважив, що росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, «сірі» схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння. Нагадаємо, у ніч проти 9 березня, росіяни завдали вже 15 масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України. Рашисти загалом здійснили 81 пуск ракет різного базування: 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;

вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300. Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Українська ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр» знищила 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.