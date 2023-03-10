С первого снаряда – артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК «Оса-АКМ»

https://racurs.ua/n180772-s-pervogo-snaryada-artilleristy-vsu-unichtojili-rossiyskiy-zrk-osa-akm-video.html

Ракурс

Українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» на Херсонщині.

Про це 10 березня повідомляє пресслужба військово-морських сил ЗСУ.

Група аеророзвідки розвідала позиції російського ЗРК «Оса» на лівому березі Херсонщини, а потім артилеристи 406 окремої артилерійської бригади нанесли по ній удар.

На відео зображено, як за допомогою гаубиці М777 артилеристи вражають самохідний зенітний комплекс.

Артилеристи 406 оабр знищили російську ЗРК «ОСА-АКМ» pic.twitter.com/ptJNovSFQj — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) March 10, 2023

Уразити ЗРК вдалося із першого пострілу, тому «Мілітарний» припускає, що українські військові використали 155-мм високоточний боєприпас M982 Excalibur.

Раніше, 2 лютого, артилеристи цієї ж бригади знищили інший російський ЗРК «Тор-М2ДТ».

Це стало першим підтвердженим знищенням рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.

406 ОАБр вже довгий час веде бойові дії на Херсонщині й бере активну участь в контрбатарейних заходах проти артилерії окупантів.