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С первого снаряда – артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК «Оса-АКМ»

С первого снаряда — артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК «Оса-АКМ» (ВИДЕО)

10 мар 2023, 17:28
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Українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» на Херсонщині.





Про це 10 березня повідомляє пресслужба військово-морських сил ЗСУ.

Група аеророзвідки розвідала позиції російського ЗРК «Оса» на лівому березі Херсонщини, а потім артилеристи 406 окремої артилерійської бригади нанесли по ній удар.

На відео зображено, як за допомогою гаубиці М777 артилеристи вражають самохідний зенітний комплекс.

Уразити ЗРК вдалося із першого пострілу, тому «Мілітарний» припускає, що українські військові використали 155-мм високоточний боєприпас M982 Excalibur.

Раніше, 2 лютого, артилеристи цієї ж бригади знищили інший російський ЗРК «Тор-М2ДТ».

Це стало першим підтвердженим знищенням рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.

406 ОАБр вже довгий час веде бойові дії на Херсонщині й бере активну участь в контрбатарейних заходах проти артилерії окупантів.

Источник: Ракурс


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