В сети показали окрестности Бахмута с разницей в полгода

У мережі показали околиці Бахмута з різницею у півроку.

Світлини з вирвами на полі опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ 10 березня.

10 березня й американська компанія Maxar Technologies на своїх супутникових знімках показала руйнацію важливого мосту та будівель у Бахмуті.

На фото можна побачити пошкодження промислових підприємств, житлових будинків південної та східної частини міста.

Також видно руйнування мостів через річку Бахмутівку, яка ділить місто навпіл. NYT пише, що Сили оборони можуть її використати для стримування ворога.

Однак ЗСУ знаходять способи забезпечувати зв’язок із містом. Також помітно, що внаслідок важких боїв найбільше постраждала східна частина міста.