УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры — стала известна дата (ДОКУМЕНТ)

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Ракурс

В УПЦ МП повідомили, що з ними розривають угоду на оренду Києво-Печерської лаври.

На сайті філії Руської православної церкви в Україні поширили заяву в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра про те, що з церквою розривають договір про оренду Нижньої Лаври від липня 2013 року.

Згідно з повідомленням, з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня.

Представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

Крім того, керівництво заповідника запропонувало монахам делегувати осіб до складу комісії з приймання-передачі державного майна.

Реакція РПЦ в Україні

В УПЦ МП вже відреагували на рішення заповідника. У коментарі ВВС керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент назвав це провокацією.

Керівництво заповідника КПЛ надіслало на адресу монастиря ультиматум, у якому без жодних пояснень оголосило про розрив договору оренди і вимагає виселитись з монастиря. Такі заяви нічого спільного з правовим полем української держави не мають, — заявив Климент.

Він каже, що в церкві це вважають провокацією з боку чиновників, «які на догоду комусь намагаються зробити певну сенсацію, яка суперечить всім елементарним нормам і законодавчим актам, які регулюють державно-церковні стосунки в Україні».

Історія питання

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, яка з 1990 року входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, — це неформальна столиця східнослов’янського православ’я.

Цей монастир почав діяти в ХІ столітті, за часів Ярослава Мудрого, тобто приблизно за сто років до того, як набагато північніше було засновано Москву.

Лавру часто називають джерелом монашої традиції на Русі — а саме від того історичного періоду ведуть свій державотворчий міф і сьогоднішня Україна, і сьогоднішня росія.

Після радянського антицерковного періоду церква повернулася в лавру у 1988 році. Саме тоді, до сторіччя хрещення Русі лавру передали Руській православній церкві — інших у Радянському Союзі просто не було.

Якщо бути точним, передали церковникам тоді частину лаври — Дальні печери і корпус, в якому пізніше буде відкрито Київську духовну семінарію.

Поступово територія, яку контролювала українська частина РПЦ, яка згодом виокремилася в УПЦ Московського патріархату, розширювалася.

У 2013 році, за президентства Віктора Януковича, уряд Миколи Азарова ухвалив рішення про передачу цій церкві у безоплатне користування «комплексу будівель і споруд» лаври за списком у 79 найменувань.

Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, розділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти заповідника — музеї, галереї чи, приміром, національна історична бібліотека.

Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна церква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді ву УПЦ МП.

Нижня лавра — це об'єкти, що використовуються УПЦ на підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна академія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля церкви митрополита Онуфрія.

Саме щодо цих об'єктів тепер розривають договір про безоплатне користування з УПЦ МП.