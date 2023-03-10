В Минкульте подтвердили, что УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта

У Міністерстві культури підтвердили, шо УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня.

На сайті міністерства з’явилася копія заяви в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська Лавра, яку раніше поширили представники УПЦ МП.

Своєю чергою, в УПЦ МП заявили, що юридичних підстав для цього немає, і називають рішення упередженим.

Нагадаємо, 10 березня в УПЦ МП повідомили, що з ними розривають угоду на оренду Києво-Печерської лаври. З філією РПЦ в Україні розривають договір про оренду Нижньої Лаври від липня 2013 року.

Згідно з повідомленням, з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня.

Представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

У листі за підписом директора заповідника Олександра Рудника зазначено, що міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, повʼязаних з діяльністю релігійних організацій в Україні виявила «порушення Монастирем умов договору щодо використання державного майна».

На підставі цього заповідник розриває договір з 29 березня 2023 року — до цього дня монастир має звільнити будівлі та споруди за двома адресами: вулиця Лаврська, 11 (територія інфекційної лікарні) та Лаврська, 15 (корпуси на території Нижньої лаври).

Разом із тим у документі не йдеться про звільнення корпусів за адресою Лаврська, 17 — це територія Воскресенської (так званої Афганської церкви), на якій розташовано 5 об'єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, що ще 8 грудня 2022 року Олександр Рудник не бачив причин для відселення з території заповідника УПЦ МП і не розумів «чому має бути проти» перебування монастиря у Лаврі.