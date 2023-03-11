Аналитики ISW объяснили, почему россия строит оборонные линии в глубоком тылу

Аналитики ISW объяснили, почему россияне строят оборонные линии в глубоком тылу

https://racurs.ua/n180790-analitiki-isw-obyasnili-pochemu-rossiya-stroit-oboronnye-linii-v-glubokom-tylu.html

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Російська влада та військові будують укріплення в тилу, у тому числі в районах, які, найімовірніше, ніколи не стануть місцем ведення бойових дій. На це звертає увагу в щоденному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що, мабуть, будівництво оборонних ліній у Білгородській та Курській областях — це інформаційна операція, мета якої — зобразити загрозу, що нібито виходить від України для російських територій.

У зведенні наводиться приклад заяви губернатора Білгородської області В’ячеслава Гладкова, який 9 березня повідомив про завершення будівництва «засічної межі» вздовж кордону з Україною. Він заявив, що було витрачено 10 млрд рублів (близько 132 млн дол.). Аналітики ISW вважають, що це, швидше за все, марна трата коштів — особливо на тлі питань про здатність росії фінансувати військові дії в Україні.

Про будівництво лінії укріплень повідомив у п’ятницю і призначений Москвою глава анексованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що це розпорядження президента володимира путіна. Укріплення в Криму зводяться на великій відстані від лінії фронту, і для цього залучають людей, які могли б вирішувати більш нагальні бойові завдання, наголошується у зведенні. Це може свідчити про те, що Москва не впевнена в тому, що зможе довго утримувати окуповані території півдня України, зазначають в ISW.