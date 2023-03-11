Россияне могут ударить с Черного моря семью ракетами - ВМС

https://racurs.ua/n180793-rossiyane-mogut-udarit-s-chernogo-morya-semu-raketami-vms.html

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У Чорному морі 11 березня на бойовому чергуванні знаходиться п’ять ворожих кораблів, серед яких є один носій крилатих ракет «Калібр».

Загальний можливий залп росіян з Чорного моря може складати до семи ракет, повідомляє 11 березня прес-служба Військово-морських сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі московити зменшили чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп ракет становить з цього регіону до 20 ракет.

ВМС України нагадують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.