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Вкусный прилет ракеты ПТРК – российский БМП-1 добили дроном
Вкусный прилет ракеты ПТРК — российский БМП-1 добили дроном (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180808-vkusnyy-prilet-rakety-ptrk-rossiyskiy-bmp-1-dobili-dronom-video.htmlРакурс
Смачний приліт у ворожий БМП-1 з українського ПТРК потрапив на відео. Російську бронетехніку добили дроном.
На відео, яке з’явилося 11 березня в мережі, потрапив момент імовірного влучання ракети українського протитанкового ракетного комплексу у бік російської бойової машини піхоти, яка на великій швидкості рухалася полем.
За кілька метрів БМП зупинилася. Український дрон, який зняв влучання, завис над російською бронетехнікою і скинув кілька гранат. Вони влучили у відкритий люк і добили БМП.
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