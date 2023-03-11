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Ракурс
Вкусный прилет ракеты ПТРК – российский БМП-1 добили дроном

Вкусный прилет ракеты ПТРК — российский БМП-1 добили дроном (ВИДЕО)

11 мар 2023, 14:40
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Смачний приліт у ворожий БМП-1 з українського ПТРК потрапив на відео. Російську бронетехніку добили дроном.





На відео, яке з’явилося 11 березня в мережі, потрапив момент імовірного влучання ракети українського протитанкового ракетного комплексу у бік російської бойової машини піхоти, яка на великій швидкості рухалася полем.

За кілька метрів БМП зупинилася. Український дрон, який зняв влучання, завис над російською бронетехнікою і скинув кілька гранат. Вони влучили у відкритий люк і добили БМП.

Источник: Ракурс


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